Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Erhvervsstyrelsen kan ikke sige, hvornår alle virksomheder har fået udbetalt lønkompensation. En svær situation, erkender minister

Selvom tirsdag er den store lønningsdag for mange virksomheder, så må de, der er presset af coronakrisen og har sendt ansatte hjem med løn i stedet for at fyre dem, foreløbig vente på en håndsrækni...