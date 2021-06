Virksomheder drosler ned på digital demokratifestival: “Der er ikke tvivl om, at folkemødets sjæl og hjerte er i Allinge på Bornholm, og det kan utvivlsomt noget særligt, at man mødes ansigt til ansigt”

Folkemødet 2021 er en hybridform af taler, debatter og møder mellem erhvervsliv, toppolitikere og meningsdannere. Erhvervslivet er derfor mindre massivt til stede i år, men håber omvendt på, at Folkemødet kan danne et erfaringsgrundlag for hybridevents, der er kommet for at blive

