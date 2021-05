Lækket EU-papir tyder på stram regulering af grøn brint. Vindbranchen frygter, at det vil bremse den nye industri

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Nye EU-krav til grøn brint kan ende med at blive så restriktive, at de reelt vil blokere for brugen af den grønne teknologi i dansk og europæisk transport. Det er frygten hos vindbranchens organisa...