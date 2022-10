Politik Pape foreslog færre regler og mindre kontrol: 12 timer senere foreslog han selv et strakstilsyn på ældreområdet

Et ledelsessvigt på et plejehjem i Køge er så grelt, at ekstra tilsyn er nødvendigt, siger K-formanden

De Konservatives formand Søren Pape Poulsen var rystet over en dokumentar om et plejehjem i Køge. Så rystet, at han foreslog nogle flere regler trods løftet om det modsatte. Arkivfoto: Emil Helms/Ritzau Scanpix.