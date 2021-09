Dansk Industri forklarer, at organisationen tager bestik af det eksisterende politiske flertal, når forslag skal føres frem

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, langer i et interview med Børsen ud efter de store erhvervsorganisationer, særligt Dansk Industri. Organisationen er blevet alt for midtsøgende og ti...