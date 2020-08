Efter nogle uger med stigende smittetal er det på høje tid, at statsministeren melder ud, siger V og K.

Statsminister Mette Frederiksen (S) åbnede fredag for, at der kan komme et påbud om at bruge mundbind i Danmark - eksempelvis under indkøb.Nu kræver Venstre, at hun giver klar besked om, hvornår mu...