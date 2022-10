Politik Ellemann gentager centralt kritikpunkt mod regeringen – men Venstre er selv medskyldig

Jakob Ellemann-Jensen (V) har kritiseret regeringen for at gøre danskerne fattigere, men var selv med i afgørende aftale. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Helena Bang-Udesen Sebastian Persson 06. okt. 2022 KL. 09:30

Beslutningen om at hæve tobaksafgiften har haft en stor betydning for, at indkomsterne er faldet