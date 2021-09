Det er forsøgt flere gange uden held. Alligevel vil regeringen nu igen forsøge at spare milliardbeløb på erhvervsstøtten

Regeringens planer om at nedsætte et ekspertudvalg, som skal skære 3 mia. kr. i erhvervsstøtten, er ifølge Venstre et tyndt forsøg på at finansiere de reformforslag, der blev fremlagt tirsdag.“Det ...