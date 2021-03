Professor ser etisk dilemma i coronavaccination af børn: “Det lyder, som om at vi skal til at sammenligne vores børn med mink. Det skal vi som udgangspunkt ikke”

Børn smitter ikke så meget og bliver ikke alvorligt syge, anfører professor, der advarer mod at sammenligne børn med mink

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der er en stor sandsynlighed for, at de eksisterende coronavacciner også vil kunne fremkalde en immunologisk reaktion hos børn og dermed give beskyttelse mod virus. Men selv hvis det viser sig at v...