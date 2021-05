Alle elever må nu komme i skole. En flerårig indsats skal rette op på fagligt efterslæb, mener V og K

Samtidig med at de sidste elever får lov at komme tilbage på skolebænken, kan lærerne stå over for en ny stor opgave med at samle op på det læringsefterslæb, som både Venstre og Konservative mener,...