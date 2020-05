Eksklusivt for kunder

En postaftale nås ikke inden sommer, mener V, DF og R. Derfor lægger de op til at forlænge aftale med flere penge til Postnord

Oven på en hård politisk kamp og et dramatisk slutforløb blev det få dage før nytår besluttet at forlænge den omdiskuterede postaftale med Postnord frem til 1. juli.Aftalen stod til at løbe ud den ...