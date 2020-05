Energiudbud for mia. i farezonen: “Indgrebet svarer til, at man i Tyskland lavede en lov om, at Mercedes-biler ikke måtte køre på tyske motorveje”

Virksomhed frygter at have spildt års arbejde, efter at en formulering i en politisk aftale har vist sig at kunne spænde ben for nye udbud

De udbud af vedvarende energi, der ifølge energiaftalen fra 2018 skal gennemføres i 2020-2024, har uventet fået stukket en kæp i hjulet. Årsagen er en formulering i selvsamme energiaftale om, at de...