Politik Ukraine spøger i EU: Medlemskab kan skabe rystelser

Christel Schaldemose fik blomster af statsminister Mette Frederiksen, da hun på Socialdemokratiets årsmøde i den forgangne weekend blev valgt som partiets spidskandidat til valget til Europa-Parlamentet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Emil Tønnesen 27. sep. 2023 KL. 20.00 Gem til senere

Et muligt EU-medlemskab til Ukraine og en række andre kandidatlande kan ende med at koste dyrt for landbruget