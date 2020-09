Ugen i politik med Helle Ib: Vilde vådeskud

Det har været en uge præget af vådeskud, en snedig serv, en klar kapitulation, et historisk lovforslag – og en triviel boligmelding.

Vådeskuddet stammer naturligvis fra Lars Løkke Rasmussen.

Det kan umuligt have været hensigten at ramme så mange, inklusiv egne fødder, med den salve, Lars Løkke Rasmussen fik sendt afsted i forbindelse med sin bogudgivelse.

Den tidligere Venstre-formand og statsminister har nu lagt sig ud med afgørende dele af folketingsgruppen.

Det er muligt, at hverken Venstre eller Lars Løkke Rasmussen mener at skylde “den anden” noget. Men der hviler efterhånden et uværdigt og trist skær over forløbet og den mangeårige toppolitiker, her et år efter Løkke blev presset væk fra formandsposten.

Lige nu sælger hans – i øvrigt meget læseværdige og energiske – erindringsbog fint. Og folk i gruppen rykker tættere sammen om Jakob Ellemann-Jensen. Men hverken parti, ny leder eller eksformand er blevet styrket af ugens ballade og opgør om linjen.

Godter de andre partiledere i blå blok sig over Venstres problemer og det forhold, at Jakob Ellemann-Jensen blev presset ud i forsikringer om evigt blåt troskab i udlændingepolitikken og fik sparket De Radikale væk?

Der er ikke meget at smile af.

Løkkes meldinger øger ikke Ellemanns manøvremuligheder – og derfor næppe heller evnen til at trække stemmer over midten. Hvilket som bekendt er forudsætningen for et magtskifte.

På bizar vis er det lykkedes Lars Løkke Rasmussen at kaste maksimal fokus på Jakob Ellemann-Jensens præciseringer på sommergruppemødet om Venstres alliancepartnere – med det resultat, at positionen bare bliver yderligere cementeret.

Nyt parti?

Hvad gør Lars Løkke Rasmussen selv?

Det vides endnu ikke. Personligt tvivler jeg på, at han vil forsøge sig med et nyt parti – om end det nok skulle have en vis vælgerappel. Lars Løkke Rasmussen forklarede sig bl.a. i et glimrende styret interview hos Troels Myhlenberg på TV2 News.

Selv skrev jeg denne analyse og forsøgte også at vurdere perspektiverne af de dramatiske meldinger på DR søndag morgen.

Derudover har ugen bl.a. budt på følgende:

En snedig serv med finanslovudspillet. Nicolai Wammen har sørget for at indskrænke støttepartiernes adgang til pengekassen. Chefredaktør Bjarne Corydon beskrev det her, mens Børsens cheføkonom Steen Bocians udlagde indholdet således. De parlamentariske perspektiver forsøgte jeg at forklare her.





Kapitulationen tegner Kristian Thulesen Dahl sig for. Fra at være overvejende kritisk overfor Socialdemokratiets tanker om at indføre en ny ret til tidligere pension for udvalgte grupper, kan der vist ikke længere herske nogen tvivl om, at Dansk Folkeparti kommer til at levere afgørende stemmer til en mulig aftale. Forhandlingerne er dog kun lige begyndt.

Det historiske indslag gælder voldtægtsloven. Med den politiske aftale om en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse flyttes bevistemaet, så fokus er, “hvorvidt parterne af egen fri vilje samtykker i en seksuel aktivitet”, som det hedder i aftalen. Og nej, det forudsætter ikke underskrift og NemID.

Ugens trivielle handler om boligvurderingerne. I det omfang, nogen overhovedet har hæftet sig ved eller stolet på de tidligere tidsplaner, er det værd at notere sig, at der nu er truffet beslutning om endnu udskydelse.