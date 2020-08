Ugen i politik med Helle Ib: Det bliver en corona-finanslov

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Christiansborg-sæsonen er for alvor gået i gang, og mens lønkompensationspakken synger på sidste vers, præsenterer regeringen snart sit næste store økonomiske udspil. Nemlig forslaget til finanslov for næste år. Det kommer på mandag.

Det bliver et udspil, som i høj grad vil bære præg af coronakrisens effekt på det danske samfund.

Det indebærer, at de økonomiske muskler, regeringen har at spille med, hovedsageligt øremærkes til tiltag, der på den ene eller anden måde har med coronakrisen at gøre. Der vil blive talt om understøtning af erhvervsliv, af vækst og arbejdspladser – og på prioritering af sundhedsområdet.

Jeg tror, at vi skal forvente et udspil, hvor regeringen vil afsætte en større ramme til eksempelvis hjælp til eksporterhverv og til sundhedsområdet, hvor emner som støtte til mundbind og finansiering af mulig vaccine kommer på bordet.

Færre penge til “fri leg”

Prioriteringen af coronarelaterede emner i årets finanslovsudspil betyder så også, at partierne nok ikke skal regne med, at der – i regeringens udspil – bliver en lige så stor forhandlingsreserve til “fri leg” som sidste år.

Dengang lagde regeringen ud med at afsætte en forhandlingsreserve på 1,8 mia. kr.

Fokus på yderligere genopretning af dansk økonomi kommer efter udløbet af lønkompensationsordningen, som min indsigtsfulde kollega, Børsens cheføkonom Steen Bocian, skrev om her.

To andre emner har fyldt i denne uge på Christiansborg:

Regeringens udspil til politireform. Rigspolitiet beskæres, og planen er flere betjente ud på nye lokale politistationer rundt om i landet. Jeg skrev leder om sagen her.

Og så naturligvis den opsigtsvækkende og dramatiske sag om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Chefredaktør Bjarne Corydons leder stillede skarpt på dilemmaerne.

Værd at læse er også dette indlæg om sagen.

Morten Heiberg, dr.phil. og professor i historie på Københavns Universitet, skriver bl.a. i Politiken om det betænkelige i at fokusere på personer og det “blødende dyr på savannen”:

“Flere politikere udtrykker sågar moralsk forargelse. Spørgsmålet er imidlertid, hvem man bør rette skytset imod. Undertegnede vil hævde – med en let omskrivning af Machiavellis ’Fyrsten’ – at det umoralske snarere består i, at man i den offentlige debat slet ikke forholder sig til den virkelighed, der omgærder tjenesterne.”

Kan Venstre udfordre regeringen?

Endelig er der altid grund til at følge med i magtbalancen på Christiansborg – hvordan det står til med forsøgene på at øve indflydelse på regeringens politik og hvorvidt, der er et klart alternativ til S-regeringen.

Oppositionens leder, Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, forsøgte i et interview Hos Lippert på TV2 News onsdag at forklare og begrunde Venstres position på en række aktuelle spørgsmål.

Selv skrev jeg denne analyse om Venstres placering efter partiets sommergruppemøde.

Ugens tweet:

Tænk at være mor til et barn på 2 år og samtidig forsvarsminister. Det er jo oprydning 25 timer i døgnet

– Mette Mayli Albæk (@mettealbaek) August 24, 2020

Ugens (lettere naive) ønske:

“Vi skal have vendt ethvert blad i denne sag og have fuldstændigt overblik over, hvad der er sket.”

Socialdemokratiets forsvarsordfører Jan Johansen om afdækning af FE-sagen, til Berlingske.