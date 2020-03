Eksklusivt for kunder

Efter pengepolitiske indgreb fra USA's Fed, Bank of England, ECB og Peoples Bank of China er det i næste uge igen Fed-chef Jerome Powells tur til at inddæmme coronakrisens konsekvenser

I USA er den ledende rente i Federal Reserve i hastigt tempo på vej mod nulpunktet.Investeringsbanken Goldman Sachs er en blandt mange iagttagere af amerikansk pengepolitik, der venter, at Fed-chef...