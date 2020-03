Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

På fredag kommer den amerikanske jobrapport for marts, og det bliver barsk læsning. Investorerne vil sidde på kanten af stolen for at se nærmere på skadernes omfang

En vild jobrapport med 273.000 nye job skabt i USA på bare én måned. Lyder det som noget fra en fjern fortid? Ja, ikke?Men det var faktisk billedet for bare én måned siden, da den seneste jobrappor...