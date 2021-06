SSI forventer ikke ændringer i leveranceplanerne, efter at EMA har sagt god for større Pfizer-produktion.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Det kommer ikke til at betyde flere eller hurtigere vaccineleveringer til Danmark, at Pfizer har fået grønt lys til at udvide sin vaccineproduktion.Udvidelsen har været planlagt og er derfor allere...