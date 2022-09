Politik Hul i huslejeloft: Udlejere med høj risiko kan nemmere hæve lejen

Undtagelsesregel åbner for en mulig lejestigning over 4 pct. Og her kan høje renteudgifter spille en vigtig rolle

Indenrigs- og boligminister Christian Råbjerg Madsen (S) vil inden månedens udgang indføre et nyt lejeloft. Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix