Politik Minister skyder rost K-udspil om kandidatuddannelser ned

“Vi har sat os for som regering faktisk at forandre nogle ting. Hvis man vil det, kan det ikke nytte noget – i hvert fald ikke i min politiske bog – at man begrænser sig til, at gøre ting, som man har gjort før,” sagde uddannelsesminister Christina Egelund (M) om kritikken af regeringens universitetsreform. Arkivfoto: Esther Kofoed Sørensen Foto: Esther Kofoed Sørensen

Leonora Marienlund Klint 29. mar. 2023 KL. 12.06

Otte oppositionspartier har onsdag udsendt et fælles brev, hvor de beder uddannelsesministeren om at droppe at skære i op mod halvdelen af alle pladser på kandidatuddannelserne