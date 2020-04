UBS: Verdens rigeste og de store tech-selskaber står forrest, når regningen for coronakrisen skal betales

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Verden er på mange måder forandret, når vi er ude af coronakrisen. Bl.a. skal der betales en regning for en offentlig gæld, der vil være op til 25 procentpoint højere

Politisk og finansielt er de rigeste i samfundet samt store globale tech-virksomheder placeret midt i sigtekornet som de, der kommer til at betale en stor del af regningen for at begrænse coronasmi...