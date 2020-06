Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Rejseforbud kan blive genindført, hvis udbredelsen af coronasmitte tager til, advarer Heiko Maas.

Den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, siger, at Tyskland ophæver rejseforbud for EU-landene samt Storbritannien, Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz fra 15. juni. Han siger, at retningslinjer...