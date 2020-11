Tyskland genindførte tidligere i november strammere restriktioner for at mindske smittespredningen.

Der er tegn på, at smittekurven er aftagende i Tyskland. Det oplyser Lothar Wieler, chef for Robert Koch Instituttet (RKI), som følger den tyske smitteudvikling, torsdag.- Kurven er ved at flade ud...