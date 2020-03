Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Efter historisk pengepolitisk lempelse fra Federal Reserve advarer Trump nu om, at kuren kan blive dyrere end problemet

Opsigtsvækkende advarer præsident Donald Trump nu om, at USA's omkostninger ved at redde menneskeliv fra coronavirus kan blive for høje. “Vi må ikke lade kuren blive værre end selve problemer,” twe...