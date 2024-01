Politik Regeringen har fået kritik i månedsvis. Nu lover Troels Lund handling

Regeringen er i månedsvis blevet kritiseret for at mangle en plan for CO2-reduktioner, der skal ske inden for et år

Venstres formand, Troels Lund Poulsen, siger, at han forstår frustrationen over regeringens plan for at nå klimamålet.