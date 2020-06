Grundet coronakrisen har studerende kunnet optage forhøjede SU-lån. Det har mange valgt at gøre, viser notat.

Da coronakrisen lukkede ned for store dele af Danmark, betød det også, at mange studerendes mulighed for at tjene penge ved siden af SU’en via studiejob forsvandt.Derfor indførte Folketinget muligh...