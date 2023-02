Politik Han mistede sin 15-årige datter, men indledte en kamp: Nu er regeringen klar til at se på reglerne for organdonation

Regeringen er klar til at drøfte reglerne for organdonation. I 2020 ventede Mads Sebbelovs datter forgæves på et nyt hjerte. Her er hans fortælling og de vigtigste fakta

Mads Sebbelov mistede sin 15-årige datter Josephine, da hun pludselig blev ramt af et akut hjertesvigt. Det var ikke muligt at finde en organdonor. Arkivfoto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix