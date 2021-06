Aalborg Universitetshospital har i denne uge aflyst alle planlagte operationer, hvor det er lægemæssigt forsvarligt

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Efter 10 dages konflikt er der ikke udsigt til, at sygeplejerskerne og de regionale arbejdsgivere er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Det betyder, at der kan vente sygeplejerskerne en lang so...