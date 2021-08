Møde mellem Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner har ikke skabt løsning på strejke.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et møde mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Regioner onsdag morgen har ikke givet en løsning på konflikten."Det var tydeligt på mødet, at begge parter har rigtig svært ved at se en forhandlet...