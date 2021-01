Inden længe vil danskere kunne få bevis for, at de er vaccineret mod covid-19. Det skriver DR.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Sundheds- og ældreministeriet oplyser til DR, at man er ved at udvikle et vaccinepas. Det skal være klar "primo 2021".Et vaccinepas er til personer, der er blevet vaccineret. Det kan være relevant ...