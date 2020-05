Det er offentlige investeringer, især i klima, der skal bringe økonomien ud af coronakrisen, mener regeringens parlamentariske grundlag

Det kan blive nødvendigt at hæve skatterne for at betale de offentlige investeringer og det økonomiske sikkerhedsnet, der bliver brug for i den alvorlige økonomiske krise. Sådan er vurderingen hos ...