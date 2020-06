Eksklusivt for kunder

Politisk aftale om udfasning af hjælpepakker indeholder også et midlertidigt forhøjet fradrag til virksomheder, der investerer i forskning og udvikling

Danske virksomheder skal i år og næste år have en større tilskyndelse til at investere i forskning og udvikling. Med den begrundelse er et bredt politisk flertal i nat blevet enige om midlertidigt ...