De regnskaber, der skal ligge til grund for en ensartet CO2-afgift i landbruget, kan næppe bruges til det formål, mener forskerne bag projektet

De forskere, der i snart et år har arbejdet på at udvikle klimaregnskaber på bedriftsniveau for landbruget, advarer mod at tro, at regnskaberne kan bruges som grundlag for at indføre en CO2-afgift ...