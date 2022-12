Politik Stigende coronasmitte får eksperter til at tale om et femte stik

Efter nytår kan coronasmitten være steget så meget, at et femte boosterstik bør gives til alle over 50 år, mener eksperter

Professor Allan Randrup Thomsen forudser, at det kan blive nødvendigt at tilbyde alle over 50 år et femte vaccinationsstik mod covid-19 i starten af 2023. Arkivfoto: Emil Helms/Ritzau Scanpix.