Statens gældtagning i udlandet har toppet for denne gang – staten sender coronalån retur efter at have hentet over 100 mia i udlandet i 2020

Danmark er gået i gang med at afbetale på statens gældtagning i udlandet, der igen blev en realitet i marts for at finansiere coronahjælpepakkerne

Politik Eksklusivt for kunder