Politik Staten lægger op til usædvanlig magt over havvind

Staten er på vej til at udbyde havvindmølleparker på mindst 6 gigawatt, som den for første gang selv vil være medejer af. Her ses en eksisterende havvindmøllepark ved Lolland. Arkivfoto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Sine Furbo Vestergaard 11. okt. 2023 KL. 13.31 Gem til senere

Branchen er især bekymret over udsigten til, at staten kan få vetoret over ændringer i forretningsplan