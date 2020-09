Staten hev 5 mia kr ekstra ind på arveafgift sidste år: “Da vi kunne se skriften på væggen, så trykkede vi lidt på speederen”

Udsigten til en tredoblet afgift fik fremrykket massevis af generationsskifter i 2019. Venstre tror ikke på, at regnestykket bag regeringens skattehop passer

Med en arveafgift for virksomheder, som ved nytår stod til at stige fra 6 til 15 pct., valgte Kristian Barslund Jensen hurtigt at fremrykke et generationsskifte af Ocean Prawns A/S til sønnerne Dan...