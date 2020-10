Sofie Carsten Nielsen beskylder kollega Ida Auken for at destabilisere partiet med anklager om fortielser.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Krisen i De Radikale eskalerer onsdag.Den nye leder for De Radikale, Sofie Carsten Nielsen, afviser beskyldninger fra folketingsmedlem Ida Auken om, at Nielsen skulle have kendt til krænkelser.Auke...