Embedsmand i Erhvervsministeriet måtte sende en sms midt i madlavningen, da hun så et tweet fra Rasmus Jarlov

Vidste regeringens top, at der ikke var lovgrundlag for at beordre alle mink aflivet, da den traf beslutning om præcist dette?HTMLDet centrale spørgsmål forsøger en kommission i disse måneder at af...