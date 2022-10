Politik Helle Ib: Efter S-melding bliver det svært at komme uden om at lette skatten i bunden efter valget

Uanset farven på den næste regering er der et klart flertal for at lette skatten – trods strid om omfang og finansiering

Mette Frederiksen diskuterede bl.a. skattelettelser ved statsministerkandidatdebatten på TV2. Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix