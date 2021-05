Europa er delt i striden om en ny industripolitik. Nu er det op til Margrethe Vestager at finde balancen mellem åbenhed og uafhængighed

Bag kulisserne har den danske EU-kommissær Margrethe Vestager og hendes stab over de seneste uger og måneder udkæmpet et slag med store implikationer for fremtiden. Det er et slag, der kan føre til...