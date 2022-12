Politik Ellemann erkender løftebrud: Nærmer sig regering med S

“Spørgsmålet er, om nogen af os stadig forhandler juleaften. Jeg er fortrøstningsfuld,” siger Jakob Ellemann-Jensen (V) til TV2. Arkivfoto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

V-formand erkender, at en SV-regering vil være et løftebrud. Hvorvidt en sådan er på vej, er endnu for tidligt at sige