Politik SF forlader regeringsforhandlingerne: “For blåt”

Regeringsprojektet tegner til at blive for blåt, siger SF. Partiet afviser samtidig at være parlamentarisk grundlag.

Pia Olsen Dyhr og SF har de seneste år været et trofast støtteparti for Mette Frederiksen.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix)