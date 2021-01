Følg linket og se Børsens cheføkonom Steen Bocian interviewe nationalbankdirektør Signe Krogstrup

Se Børsen Impact 2021 live herBørsen Impact er nytårstraditionen, hvor vi sætter et ambitiøst mål for dig: Vi vil komme med den mest præcise prognose for året 2021. Derfor samler vi de vigtigste be...