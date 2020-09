Virksomhederne er især bekymrede over udsigt til vedvarende svag efterspørgsel, viser rundspørge fra Dansk Industri

Danske eksportvirksomheder har udsigt til et efterår, der først og fremmest kan karakteriseres med et ord: Usikkerhed.To ud af tre virksomheder oplever, at de ikke har en ordrebog i samme niveau so...