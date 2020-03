Hver dag pibler der nye begrænsninger frem i et coronaplaget Europa. Ekstremt vigtigt for virksomhederne at følge med, påpeger DI

I takt med at coronapandemien strammer sit dødelige greb om EU-landene, står landene nærmest i kø for at for at bekæmpe smitten med nye regler og begrænsninger. Og selv om det kan virke som et enor...