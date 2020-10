S vil leve op til 70 procents reduktion i 2030, men det må ikke ske ved at øge uligheden er tabe job.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

“For at komme i mål med de 70 procent skal den grønne omstilling være et favnende, bredt projekt. Men hvis vi i 2030 har efterladt en masse mennesker med for store omkostninger, uligheden er øget o...