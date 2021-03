I Region Sjælland prioriteres overskydende vacciner til frontpersonalet, hvis ældre borgere ikke kan nås

Regionerne forsøger at undgå at smide de dyrebare vacciner mod coronavirus ud. Der har dog været tilfælde, hvor vacciner er blevet smidt ud.Det skyldes udfordringer med at finde modtagere, der kan ...