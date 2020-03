Eksklusivt for kunder

Det skal koste mindst 40.000 kr., hvis en stor virksomhed bryder forbud udstedt af hensyn til coronasmitte, lyder lovforslag

Også store virksomheder skal for alvor kunne mærke en økonomisk straf, hvis de overtræder forbud, som regeringen har udstedt for at bremse spredningen af coronavirus. Med den begrundelse foreslår s...