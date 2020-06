Eksklusivt for kunder

Venstre støtter ikke regeringens EU-mandat, understreger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

De Konservative, De Radikale og SF sikrer regeringen et flertal bag EU-mandat. Det bekræfter partierne over for Ritzau.Derimod er der ikke opbakning fra Venstre. Formand Jakob Ellemann-Jensen (V) g...